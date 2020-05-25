Перечислены опасные для зараженных коронавирусом препараты

25 мая 2020     12
Перечислены опасные для зараженных коронавирусом препараты

Пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, однако при COVID-19 их применять нельзя. Об этом заявила «Вечерней Москве» вирусолог Надежда Жолобак.

Врач перечислила лекарства из группы нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен. Она добавила, что опыт исследователей из Франции и Италии показал, что эти медикаменты делают организм еще более восприимчивым к вирусу.

По ее словам, эти лекарства создают благотворную среду для коронавируса, из-за чего инфекция легче проникает в легкие, что приводит к воспалительному процессу у зараженных, пневмонии и поражению альвеол.

Вирусолог добавила, что ряд западных медиков считает, что при коронавирусе можно использовать парацетамол. Однако врач не рекомендует его принимать, поскольку действие этого препарата на COVID-19 изучено не до конца, а «последствия могут быть непредсказуемыми».

Кроме того, Жолобак заметила, что болеутоляющие средства и любые анальгетики могут вызвать осложнение дыхания и различные патологии. По словам врача, при высокой температуре необходимо срочно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Назначением лекарственных препаратов может заниматься только медик, заключила вирусолог.

19 мая сообщалось, что популярное лекарство от коронавируса признали опасным. Китайские ученые выяснили, что гидроксихлорохин не только не эффективен против коронавируса, но и способен нанести вред организму, спровоцировав появление побочных эффектов.

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Источник: Лента.Ру

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