Перечислены вызываемые коронавирусом последствия

10 апреля 2020     22
Перечислены вызываемые коронавирусом последствия

Российские ученые перечислили вызываемые коронавирусом последствия для человека. Об этом рассказал изданию «Вечерняя Москва» ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов.

Как выяснили ученые, коронавирус, как и вирусы гриппа и герпеса, может приводить к отмиранию целых участков головного мозга. По словам Ершова, коронавирус сильно ослабляет защиту человеческого организма.

В частности, вирус способен подавлять иммунную систему, поэтому болезнь может наслаиваться как дополнительная. Кроме того, как и при обычном гриппе, организм больного ослаблен, а его иммунитет подавлен. В связи с этим развиваются вторичные иммунодефициты.

Часто в группу риска при такой патологии попадают люди пожилого возраста. Дети и молодежь, благодаря своим иммунитетам, меньше подвержены осложнениям. По словам Ершова, в качестве патологий у пожилых людей может возникать инсульт и инфаркт, а также сопутствующие болезни, например, бронхит или менингит.

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Вирусолог также отметил, что, как правило, основной причиной смертности от коронавируса является не он сам, а патология.

Ранее глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко назвал основной источник заражения пожилых россиян коронавирусом. Им оказались внуки и правнуки. По его словам, как правило, дети внешне выглядят здоровыми, хотя на самом деле являются переносчиками вируса. Он отметил, что во время пандемии пожилым лучше жить отдельно.

По данным на 10 апреля, в России коронавирус выявили более чем у 10 тысяч человек, 89 умерли, 698 выздоровели. Общее число заразившихся в мире превысило 1,5 миллиона.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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