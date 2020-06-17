Первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади пройдёт 17 июня

17 июня 2020     14
Первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади пройдёт 17 июня

02:51

Первая ночная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 17 июня на Красной площади в Москве.

АГН «Москва» © Кирилл Зыков

Об этом информирует РИА Новости.

Ещё одна ночная репетиция на Красной площади пройдёт 18 июня, а генеральная репетиция состоится 20 июня.

Отмечается, что в военном параде на Красной площади 24 июня примут участие более 13 тыс. военнослужащих.

Ранее лётчики Центрального военного округа провели совместные репетиции парада Победы. Самолёты и вертолёты взлетали с четырёх аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Ургант предупредил «зарвавшегося» Киркорова о мести десантников
Ургант предупредил «зарвавшегося» Киркорова о мести десантников

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал видеоролик, где певец Филипп Киркоров изображает десантника-гея, записывающего видеообращение своему сослуживцу. …


Названо лучшее в мире место для работы и бизнеса
Названо лучшее в мире место для работы и бизнеса

Швейцарский Институт развития управления (IMD) назвал лучшее в мире место для работы и бизнеса, составив свежую версию соответствующего ежегодного рейтинга. …


Тарантино назвали расистом за использование слова «ниггер» в фильмах
Тарантино назвали расистом за использование слова «ниггер» в фильмах

Сценарист исторической драмы «12 лет рабства» Джон Ридли назвал режиссера Квентина Тарантино расистом за употребление персонажами его фильмов слова «ниггер» …


Первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади пройдёт 17 июня
Первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади пройдёт 17 июня

02:51 Первая ночная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет …


В Самарской области с 22 июня магазины и ТЦ смогут возобновить работу
В Самарской области с 22 июня магазины и ТЦ смогут возобновить работу

03:19 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что все магазины и торговые центры в регионе смогут возобновить работу с 22 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты