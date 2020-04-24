Песков ответил на вопрос о новых решениях по самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для принятия решения о возможном продлении режима самоизоляции в стране ещё есть время.

«Ещё есть время. Вы знаете, что действует ещё фактически неделю, действует этот режим. Поэтому неделя ещё впереди есть», — сказал он журналистам.

19 апреля Песков не исключил, что власти могут принять решение о дальнейшем режиме борьбы с коронавирусной инфекцией в течение недели.

По его словам, ситуация в стране продолжает оставаться достаточно напряжённой.

По данным на 24 апреля, в России выявлено 68 622 случая коронавируса. 5568 человек выздоровели, 615 умерли.