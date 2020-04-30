Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России

В России сохраняется очень большой риск второй волны заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Риск очень большой — возобновления, второй волны (коронавируса. — RT), можно это как угодно называть. В первую очередь — это риск для здоровья людей и для экономики», — сообщил он в интервью RTVI.
Песков отметил, что самое сложное решение для стран — организовать поэтапный выход из режима ограничительных мер.
«Технология у всех стран разная, кто-то идёт более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции», — сказал он.
Песков также рассказал, что России удалось избежать катастрофического сценария с распространением COVID-19.
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