Песков призвал к соблюдению режима самоизоляции в майские праздники

30 апреля 2020     10
Песков призвал к соблюдению режима самоизоляции в майские праздники

01:59

Устойчивое снижение прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент «можно робко надеяться» на то, что Россия выходит на плато по коронавирусу. 

«Во многом, конечно, ситуация (с распространением COVID-19. — RT) будет зависеть от того, насколько мы все дисциплинированно отсидим майские праздники», — заявил Песков в интервью RTVI.

Ранее в Кремле заявили о невозможности предсказать дату окончания пандемии коронавирусной инфекции.

Источник: Россия Сегодня

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