Песков рассказал о непростом решении Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину непросто далось решение о переносе парада Победы из-за распространения коронавируса. Об этом Песков рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», передает «Интерфакс» в воскресенье, 19 апреля.

«Он [Путин] достаточно последователен», — отметил Песков, подчеркнув, что в приоритете у президента здоровье людей.

Вместе с тем пресс-секретарь президента заявил, что отметить День Победы — «это обязательно», потому что 9 мая — «святой для всех нас праздник и святой для президента».

Источник: Лента.Ру