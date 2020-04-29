Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате со стороны белорусской певицы Палины.

«Друзья, хочу прокомментировать ситуацию, возникшую в интернете с песней «Позови меня с собой». Трек был записан и исполнен в рамках шоу «Маска» в одном из выпусков, аранжировка была сделана с нуля, как и все остальные треки! Как и полагается, было получено разрешение на использование творческого материала, заключив договор с мамой автора данной композиции — Татьяной Георгиевной Печёнкиной. Автором этой песни является Татьяна Снежина», — написал Цой в своём Instagram.

Певец подчеркнул, что его прочтение понравилось зрителям, и в YouTube номер посмотрели более 1,8 млн человек.

«По многочисленным просьбам телезрителей и моих поклонников мы приняли решение выпустить этот трек. Повторюсь, что трек вышел на всех музыкальных цифровых площадках с пометкой Cover!», — уточнил артист.

Ранее белорусская певица Палина заявила, что победитель проекта «Маска» на НТВ скопировал её кавер-версию композицию Аллы Пугачёвой «Позови меня с собой» и выступил с ней на шоу.