Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате

29 апреля 2020     7
Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате

Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате со стороны белорусской певицы Палины.

«Друзья, хочу прокомментировать ситуацию, возникшую в интернете с песней «Позови меня с собой». Трек был записан и исполнен в рамках шоу «Маска» в одном из выпусков, аранжировка была сделана с нуля, как и все остальные треки! Как и полагается, было получено разрешение на использование творческого материала, заключив договор с мамой автора данной композиции — Татьяной Георгиевной Печёнкиной. Автором этой песни является Татьяна Снежина», — написал Цой в своём Instagram.

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Друзья, хочу прокомментировать ситуацию, возникшую в Интернете с песней «Позови меня с собой». Трек был записан и исполнен в рамках шоу «Маска» в одном из выпусков, аранжировка была сделана с нуля, как и все остальные треки! Как и полагается, было получено разрешение на использование творческого материала, заключив договор с мамой автора данной композиции – Татьяной Георгиевной Печёнкиной. Автором этой песни является Татьяна Снежина. Мы сделали свою историю, свое прочтение, которое очень понравилось зрителям. В Youtube номер посмотрели более 1,8 млн человек. По многочисленным просьбам телезрителей и моих поклонников мы приняли решение выпустить этот трек. Повторюсь, что трек вышел на всех музыкальных цифровых площадках с пометкой “Cover”! Знаю, что уже огромное количество людей скачали песню, и хочу сказать еще раз огромное спасибо всем, кто переживал за меня и болел на проекте! С Любовью, #TSOY!

Публикация от Анатолий Цой (@anatoliytsoy_official) 29 Апр 2020 в 10:39 PDT

Певец подчеркнул, что его прочтение понравилось зрителям, и в YouTube номер посмотрели более 1,8 млн человек.

«По многочисленным просьбам телезрителей и моих поклонников мы приняли решение выпустить этот трек. Повторюсь, что трек вышел на всех музыкальных цифровых площадках с пометкой Cover!», — уточнил артист.

Ранее белорусская певица Палина заявила, что победитель проекта «Маска» на НТВ скопировал её кавер-версию композицию Аллы Пугачёвой «Позови меня с собой» и выступил с ней на шоу.

Источник: Россия Сегодня

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