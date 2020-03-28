ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

28 марта 2020     18
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято в связи с объявлением в стране нерабочей недели из-за ситуации с коронавирусом. Россиянам будут перечислены государственные средства с 30 марта по 8 апреля. Объем выплат составит 113,2 миллиарда рублей, из них 17,7 миллиарда выделены на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы.

Также фонд направил 356 миллиардов рублей кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля и «Почте России» — на выплаты с 9 по 12 апреля.

Общий объем перечисленных пенсий и пособий равен 469,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что власти Москвы потратят порядка 8,5 миллиарда рублей на поддержку пенсионеров в условиях распространения коронавируса. Пожилые жители Москвы и Подмосковья переведены на домашний режим с 26 марта до 14 апреля. В этот период не будет действовать их льгота на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. На некоторые категории работников, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости, это распоряжение распространяться не будет.

Источник: Лента.Ру

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