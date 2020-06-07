Пьяные россияне подрались с полицейскими в первый день открытия ресторанов

7 июня 2020     6
Пьяные россияне подрались с полицейскими в первый день открытия ресторанов

В Краснодаре в первый день открытия кафе и ресторанов после снятия ограничений россияне устроили пьяный дебош, подравшись с сотрудниками полиции. Видео опубликовало в воскресенье, 7 июня, издание «Блокнот-Краснодар».

Отмечается, что инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июня. По неподтвержденной версии, правоохранитель толкнул девушку, после чего и началась потасовка.

На записи показано, как люди окружили полицейскую машину. Сотрудники ДПС разговаривают с раздраженными мужчинами, которые о чем-то спорят и выясняют отношения. Затем начинается потасовка и полицейские хватают нарушителя, заталкивая его в служебный автомобиль.

Пока полицейские готовились выезжать с места происшествия, к их машине подбежала девушка и забралась на капот, а затем на крышу. В этот момент открываются двери, и из машины выходят полицейские.

В марте сообщалось, что в Каменск-Уральском Свердловской области пьяные подростки подрались с приехавшими на вызов полицейскими. 15 и 16-летние нарушители пытались оказать сопротивление полицейским, которые пытались их задержать за агрессивное поведение в ресторане быстрого питания.

Источник: Лента.Ру

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