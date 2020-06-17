Плющенко заявил, что Трусова хотела перейти к нему ещё два года назад

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что отец Александры Трусовой общался с ним относительно возможного перехода ещё в 2018-м году.

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«Два года назад позвонил её папа, сказал, что хочет увидеться и пообщаться. Он приехал, спросил, что вы думаете? Я ответил, что пока не могу её взять поскольку у меня маленькая площадка, мы просто не сможем тренироваться. Они ушли думать. И вот пришло время, когда они снова пришли ко мне и сказали: «Мы хотим перейти», — сказал Плющенко «Комсомольской правда».

Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также бронзовым призёром первенств Европы и России во взрослом катании. Ранее фигуристка занималась под руководством Этери Тутберидзе.

Ранее Трусова рассказала о своих предпочтениях в еде.