По меньшей мере 97 погибших: что известно о крушении пассажирского самолёта Airbus A320 в Пакистане

В результате крушения самолёта авиакомпании Pakistan International Airlines вблизи международного аэропорта Джинна в городе Карачи погибли, согласно официальным сведениям, не менее 97 человек. Airbus A320 упал на жилые здания. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать техническая неисправность. Минздрав Пакистана сообщил, что всего на борту авиалайнера находились 99 человек.

В результате крушения пассажирского самолёта Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) возле города Карачи погибли, по последним данным, 97 человек. Об этом сообщил Минздрав пакистанской провинции Синд.

Ранее мэр Карачи Васим Ахтар заявил, что «выживших в результате крушения нет, но эта информация еще должна быть подтверждена».

Однако портал Dawn со ссылкой на пресс-секретаря министра здравоохранения и социального развития провинции Синд Мирана Юсуфа сообщил, что при авиакатастрофе выжили два пассажира. Один из них президент Банка Пенджаба Зафар Масуд. Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь правительства региона Муртаза Вахаб.

«Пока я могу подтвердить, что два пассажира на борту самолёта Pakistan International Airlines чудесным образом пережили крушение. Их зовут Зафар Масуд и Мохд Зубайр. Оба находятся в стабильном состоянии. Продолжайте молиться за других», — написал он в своём Twitter.

В субботу в Минздраве пакистанской провинции Синд подтвердили информацию о двоих выживших и уточнили, что всего на борту лайнера находились 99 человек.

По данным портала Dawn, среди них был 91 пассажир и восемь членов экипажа.

При этом издание The Nation отмечало, что на борту находился 51 мужчина, 31 женщина и девять несовершеннолетних детей, а также члены экипажа.

Кроме того, местные СМИ сообщали, что на месте крушения был обнаружен младенец. Его семья, предположительно, проживала в одном из зданий, на которые упал самолёт.

Пакистанские власти уже ведут расследование авиакатастрофы под Карачи.

«Я общаюсь с генеральным директором компании Аршадом Маликом, который уехал в Карачи, а также со спасателями на местах, так как это сейчас является приоритетом. Расследование будет начато немедленно», — написал премьер-министр Пакистана Имран Хан на своей странице в Twitter.

Глава правительства также выразил соболезнования семьям погибших.

Авиакатастрофа произошла в пятницу, 22 мая, около международного аэропорта «Джинна». Авиалайнер, выполнявший рейс PK8303 из Лахора в Карачи, при заходе на посадку упал на жилые дома, расположенные примерно в 4 км от аэропорта прилёта.

По данным местных СМИ, на месте крушения был найден бортовой самописец. Расшифровка «чёрного ящика» может занять несколько недель.

Согласно информации портала Flightradar24, разбившийся A320 был произведён 15 лет назад. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность, отмечает ТАСС со ссылкой на управление гражданской авиации Пакистана. Как сообщается, из аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерами стало известно, что командир экипажа сообщил о неполадке и отправился на второй круг, а затем при заходе на посадку информировал об отказе двигателя и передал сигнал бедствия.

В свою очередь, издание The Nation утверждает, что при первом заходе на посадку у Airbus A320 заклинило шасси. Как предполагает СМИ, это могло произойти в связи со столкновением со стаей птиц.

Добавим, что компания Airbus уже сообщила, что предоставит всю возможную помощь в расследовании авиакатастрофы.

«С сожалением подтверждаем, что самолёт A320 Pakistan International Airlines был вовлечён в инцидент в ходе полёта рейса PK8303 из Лахора в Карачи 22 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

Согласно сведениям, имеющимся у департамента информации и печати МИД России, российских граждан среди жертв трагедии нет.

«В настоящий момент устанавливается количество жертв среди жителей домов, на которые упал самолёт. По имеющимся сведениям, росграждан среди пострадавших нет. Выражаем сочувствие и поддержку семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем раненым», — говорится в сообщении.

Свои соболезнования по случаю авиакатастрофы под Карачи выразил президент России Владимир Путин. Соответствующую телеграмму он направил главе Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и премьер‑министру страны Имран Хану.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — заявил Путин.

Всемирная организация здравоохранения и премьер-министр Индии Индии также выразили соболезнования семьям погибших.