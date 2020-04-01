Победивший коронавирус россиянин рассказал о двух неделях в Коммунарке

1 апреля 2020     22
Победивший коронавирус россиянин рассказал о двух неделях в Коммунарке

Россиянин Виталий Миронов, проходивший лечение в больнице в Коммунарке и победивший коронавирус, рассказал о двух неделях в медучреждении. Его слова приводит Telegram-канал RT на русском.

Миронов сообщил, что 10 марта вернулся из Барселоны, а спустя три дня заметил первые симптомы заражения и обратился в скорую. «У меня взяли первые анализы, и 15 числа из Роспотребнадзора сообщили о том, что у меня положительный результат. В этот же день отправили за мной бригаду скорой и отвезли в Коммунарку. Я там находился с 15 числа в полной изоляции», — сказал молодой человек.

По его словам, первые десять дней в больнице прошли нормально, но затем стало «тяжеловато». Миронов отметил, что большую часть времени проводил в соцсетях, а также читал и занимался английским.

«Я интересовался у врачей, могу ли я повторно заразиться. Однозначного ответа нет», — добавил он.

Ранее 31 марта стало известно, что у главного врача инфекционного центра в Коммунарке был выявлен коронавирус. Неделю назад он встречался в том числе с президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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