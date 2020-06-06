Почему COVID-19 стала катастрофой для Дагестана / Эпидемия с Антоном Красовским

6 июня 2020     11
Почему COVID-19 стала катастрофой для Дагестана / Эпидемия с Антоном Красовским

Этот фильм про Дагестан — один из наиболее сильно пострадавших от эпидемии COVID-19 регионов России. Этот фильм о том, почему Дагестан оказался настолько уязвимым для коронавирусной инфекции, какую роль в этом сыграли вековые традиции и обычаи и как местные врачи борются с эпидемией. Как санавиация эвакуирует новорождённых и стариков из горных деревень. Как одни похороны стали причиной вспышки COVID-19 в маленьком селе, где жители отказывались верить в коронавирус. Как сельский врач-терапевт лечила сотни заболевших на дому, потому что мест в районной больнице уже не было.

17:29

Мы поговорили с врачами Республиканского инфекционного центра в Махачкале о том, как они лечат коронавирус, как справляются с отягчающими заболеваниями у пожилых пациентов, которых большинство. Но болеют не только старики — болеют семьями. Самой маленькой пациентке, которую мы встретили в махачкалинском инфекционном центре, всего восемь лет. Как и эта девочка, большинство людей, которых мы снимали, поправились. Но не все: во время монтажа фильма мы узнали, что троих врачи не смогли спасти.

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Источник: Россия Сегодня

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