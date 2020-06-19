Почти четверть россиян планируют сделать прививку от гриппа

19 июня 2020     3
Почти четверть россиян планируют сделать прививку от гриппа

07:37

Лишь 23% россиян планируют сделать прививку от гриппа в этом году. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта «Здоровье Mail.ru».

АГН «Москва» © Кирилл Зыков

«Согласно результатам опроса, только 23% россиян планируют делать прививку от гриппа в этом году, примерно столько же привьют своих детей. Остальные опрошенные вакцинироваться не собираются», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что почти 80% респондентов планируют сделать прививку в государственных поликлиниках.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время разрабатываются специальные планы для снижения рисков во время осеннего роста инфекционных заболеваний.

Источник: Россия Сегодня

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