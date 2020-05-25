Под наблюдением медиков из-за коронавируса остаются 287 тысяч россиян

В России под медицинским наблюдением остаются более 287 тыс. человек из-за возможного наличия у них коронавирусной инфекции, сообщает Роспотребнадзор.

РИА Новости

«Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими (в Россию. — RT), их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства… Под контролем остаются 287 683 человека», — сообщили в пресс-службе.

Всего в России провели 8 945 384 лабораторных исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, в том числе среди прибывших из неблагополучных по эпидемиологической обстановке стран.

Ранее более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к COVID-19 по программе столичного правительства.

Депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.