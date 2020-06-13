Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси

13 июня 2020     5
Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси

10:01

На месте разлива топлива в Норильске за сутки собрали более 4 тыс. кубометров топливно-водяной смеси. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

© МЧС РФ

«За текущие сутки собрано 4119 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 21 919 кубометров», — цитирует ведомство РИА Новости.

Сорбентом обработали 3400 кв. м загрязнённой территории. Всего обработали 55,7 тыс. метров.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.

По оценке МЧС, ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси
Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси

10:01 На месте разлива топлива в Норильске за сутки собрали более 4 тыс. кубометров топливно-водяной смеси. Об этом сообщили в …


Роналду прокомментировал выход в финал Кубка Италии по футболу
Роналду прокомментировал выход в финал Кубка Италии по футболу

10:06 Нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду поделился впечатлением от выхода в финал Кубка Италии. Об этом Роналду написал …


Украина 15 июня откроет границу с Крымом
Украина 15 июня откроет границу с Крымом

Украина с 15 июня возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом. Правила въезда из Крыма изменены.  Три контрольно-пропускных пункта …


Губернатор Токио пообещала безопасную Олимпиаду
Губернатор Токио пообещала безопасную Олимпиаду

Олимпийские игры, которые пройдут в Японии в 2021 году, будут безопасными. Такое заявление сделала губернатор японской столичной префектуры Юрико Коикэ …


В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1534 человека
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1534 человека

За прошедшие сутки в Москве после коронавируса выздоровели более 1,5 тыс. человек, при этом общее число вылечившихся составило более 119 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты