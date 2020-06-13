Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси

По оценке МЧС, ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель .

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива . Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела .

Сорбентом обработали 3400 кв. м загрязнённой территории. Всего обработали 55,7 тыс. метров.

На месте разлива топлива в Норильске за сутки собрали более 4 тыс. кубометров топливно-водяной смеси. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

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