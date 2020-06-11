В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня.
Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова
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