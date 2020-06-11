Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова

В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня.

В Алуште разместили поздравительный баннер с ошибкой в слове «Россия» Поздравление с ошибкой было размещено на фасаде Дома творчества «Подмосковье». На написание слова «Россия» с одной буквой «с» обратили внимание …



В Балаклаве задержали мужчину, искавшего «закладку» Злоумышленник, подозреваемый в хранении синтетических наркотиков задержан севастопольскими полицейскими. Сотрудники патрульно-постовой службы МВД задержали мужчину по сообщению местного жителя, заметившего …



Вести Севастополь. 11.06.2020. Выпуск 14:30 Главные темы программы: – В аудиториях, на дому и даже в больнице. В Севастополе определили, когда и как школьники могут …



На севастопольском рынке тушили пожар В Севастополе ликвидировали возгорание мусора на Центральном рынке. На территории севастопольского рынка загорелся мусор на контейнерной площадке. На пожаре были …

