Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова

11 июня 2020     8
Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова

15:02

В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня.

РИА Новости
Источник: Россия Сегодня

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