Подрядчики для Инженерного корпуса: ВС США планируют построить военные объекты на Украине

Американские Вооружённые силы намерены найти подрядчиков для строительства четырёх военных объектов на Украине. Об этом говорится в заявке Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе, с текстом которой ознакомился RT. Согласно документу, планируется построить центры боевой подготовки в Киевской и Николаевской областях, соорудить склад для плавсредств спецподразделения морской пехоты Соединённых Штатов в районе Очакова, а также провести реновацию казарм неподалёку от села Старое. По мнению экспертов, цель всех этих проектов — расширение присутствия США на Украине, что способствует дестабилизации ситуации в регионе.

Американские Вооружённые силы намерены до конца года найти подрядчиков для строительства четырёх военных объектов на Украине. Об этом говорится в заявке Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе, с текстом которой ознакомился RT.

Первые два проекта предполагают строительство центров боевой подготовки, один из которых будет расположен неподалёку от села Девички в Киевской области, другой же — рядом с селом Широколановка в Николаевской области. При этом оба строения должны быть пригодны для размещения 200—300 человек.

«В каждом здании будет обустроен вместительный конференц-зал для планирования и обсуждений, а также офисные зоны и зоны для прохождения подготовки с помощью виртуальных тренажёров», — указывается в документе.

Кроме того, американские военные инженеры намерены построить склад для плавсредств роты специальных операций корпуса морской пехоты США неподалёку от Очакова (Николаевская область). Как указывается в описании проекта, это будет блочное металлическое строение площадью до 500 кв. метров.

Последний из запланированных проектов — реновация казарм Международного межведомственного многофункционального центра подготовки возле села Старое в Киевской области. При этом подразумевается строительство самих казарм, а также учебного пункта без проведения отделочных работ.

В документе отмечается, что подготовку строительной площадки, возведение несущих конструкций, внешних стен, основания и крыши возьмёт на себя Национальная гвардия Украины, а правительство США обеспечит монтаж внутренних перекрытий и коммуникационных систем здания.

Неслучайные проекты

Американские военные не впервые реализуют инженерные проекты на Украине. Так, летом 2019 года мобильный строительный батальон ВМС США завершил возведение здания оперативного центра на военно-морской базе в Очакове, начатое в 2017 году.

Как тогда подчёркивали в Верховной раде, строительство объекта якобы было обусловлено «многолетней политикой России», а также проведением и координацией совместных мероприятий со странами НАТО в области безопасности.

В ВМС США, в свою очередь, отмечали, что центр будет выполнять роль крупного планировочного и операционного узла в ходе будущих военных учений на Украине.

Строительство военно-морского оперативного центра в районе Очакова © mil.in.ua

Американское издание Breaking Defense летом прошлого года выражало мнение, что новая портовая инфраструктура на Украине позволит ей принимать более крупные корабли. Это даст возможность боевым кораблям США и НАТО базироваться и осуществлять манёвры ближе к Крыму, чем когда-либо, добавили в СМИ.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подчёркивал, что участие военных из Соединённых Штатов в строительстве военно-морских объектов в Очакове может привести к возникновению нового очага напряжённости в регионе.

В 2017 году США также предоставили Украине $20 млн на оборудование, необходимое для комплектации тренировочных центров. Тогда же занимавший на тот момент должность командующего Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров сообщил о планах строительства международного центра профессиональной подготовки по трём направлениям в посёлке Старое в Киевской области.

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«Там будет подготовка специалистов, которые будут выполнять правоохранительные функции, подготовка спецназовцев и миротворцев (которые смогут выполнять миротворческие задачи в разных местах планеты). Будет макет города, будут киллер-хаусы, будут макеты стандартных помещений, где можно отрабатывать алгоритмы действий на случай борьбы с терроризмом, охраны общественного порядка и тому подобного. Будет имитация боя, фиксация огневых поражений с двух сторон», — пояснил Аллеров.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, долгое время американцы не могли проявлять активность на Украине, но после госпереворота 2014 года это стало возможным, и теперь США не скрывают своего участия в подготовке украинских Вооружённых сил.

«Сначала США выделили финансирование на учебный центр в Львовской области, в котором сейчас проходят подготовку батальоны украинской армии. Затем стало известно, что строятся и другие центры, основная деятельность которых — подготовка диверсионно-разведывательных групп. То есть групп, которые будут вести боевые операции в условиях городской среды. В этом отмечался и Очаковский центр, построенный для диверсионных групп, которые действуют с акватории моря. Через них осуществляется контроль и оказание финансовой помощи, а также дальнейшая подготовка украинских военнослужащих по разработанным Соединёнными Штатами программам», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он отметил, что по линии военной помощи Украина также получает от США и различные виды вооружений, например снайперские винтовки, средства связи, контрбатарейные радары и многое другое.

«В рамках других программ Украина участвует в военных учениях, проводимых странами НАТО, с присутствием США. К тому же на регулярной основе в акваторию Чёрного моря заходят американские военные корабли», — указал Леонков.

По мнению политолога Александра Дудчака, главная цель всех этих проектов — расширение присутствия Соединённых Штатов на Украине, что способствует дестабилизации ситуации в регионе.

«То, что происходит, — неприятное событие и неприятная тенденция, когда увеличивается количество баз Соединённых Штатов на территории Украины. Ситуация и так далека от идеальной, на территории Украины идут боевые действия, а присутствие иностранных войск вообще и Соединённых Штатов в частности никак не способствует наступлению мира в стране. Это политика США, которая уже не является сюрпризом. После государственного переворота в Киеве они резко активизировались. Они преследуют свои цели, используя Украину просто как территорию для реализации своих целей», — заключил эксперт.

Источник: Россия Сегодня