Поединок Яна и Алду за титул UFC должен пройти в июле на «Бойцовском острове»

28 мая 2020     14
Поединок Яна и Алду за титул UFC должен пройти в июле на «Бойцовском острове»

08:35

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, заявил, что бой его клиента за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алду должен состояться в июле на «Бойцовском острове».

«Поединок планируют на июль, должен пройти на «Бойцовском острове», — цитирует Абдрахманова ТАСС. 

Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Действующий чемпион дивизиона, американец Генри Сехудо, 10 мая объявил о завершении карьеры.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение. На счету Алду 28 побед и шесть поражений. Алду является бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе.

Ранее Дана Уайт назвал соперника Яна в бою за вакантный титул UFC в легчайшем весе.

Источник: Россия Сегодня

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