Поединок Яна и Алду за титул UFC должен пройти в июле на «Бойцовском острове»

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, заявил, что бой его клиента за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алду должен состояться в июле на «Бойцовском острове».
«Поединок планируют на июль, должен пройти на «Бойцовском острове», — цитирует Абдрахманова ТАСС.
Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Действующий чемпион дивизиона, американец Генри Сехудо, 10 мая объявил о завершении карьеры.
Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение. На счету Алду 28 побед и шесть поражений. Алду является бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе.
Ранее Дана Уайт назвал соперника Яна в бою за вакантный титул UFC в легчайшем весе.
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