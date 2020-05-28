Поединок Яна и Алду за титул UFC должен пройти в июле на «Бойцовском острове»

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, заявил, что бой его клиента за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алду должен состояться в июле на «Бойцовском острове».

«Поединок планируют на июль, должен пройти на «Бойцовском острове», — цитирует Абдрахманова ТАСС.

Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Действующий чемпион дивизиона, американец Генри Сехудо, 10 мая объявил о завершении карьеры.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение. На счету Алду 28 побед и шесть поражений. Алду является бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе.

Ранее Дана Уайт назвал соперника Яна в бою за вакантный титул UFC в легчайшем весе.