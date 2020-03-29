Поиски лётчика пропавшего в Чёрном море Су-27 продолжаются

28 марта 2020     17
Поиски лётчика пропавшего в Чёрном море Су-27 продолжаются

23:26

Поиски пилота самолёта Су-27, который пропал с радаров над Чёрным морем, продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

© РИА Новости

«Силы и средства поисково-спасательного обеспечения Южного военного округа продолжают работы по поиску в акватории Чёрного моря лётчика истребителя Су-27, потерпевшего аварию 25 марта», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что специалисты обследовали около 6 тыс. кв. миль надводной и подводной поверхности Чёрного моря.

25 марта стало известно, что самолёт Су-27, по предварительным данным, потерпел крушение в акватории Чёрного моря во время проведения плановых полётов.

В Росморречфлоте заявили, что активность радиобуя была зафиксирована в Чёрном море.

Позднее в Минобороны России сообщили, что информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка в новом районе поиска самолёта Су-27 не подтвердилась.

Источник: Россия Сегодня

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