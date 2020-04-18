Появились подробности о владельце разбившегося под Хабаровском частного самолета

18 апреля 2020     13
Появились подробности о владельце разбившегося под Хабаровском частного самолета

Легкомоторный частный самолет, разбившийся в Хабаровском крае, принадлежал местному бизнесмену Илье Карабуту. Появившиеся подробности приводит РЕН ТВ в субботу, 18 апреля.

По информации телеканала, Карабут является владельцем фирмы, которая занимается оптовой торговлей медицинской техникой, оборудованием и инструментами. При этом, согласно информации из открытых источников, в 2018 году бизнесмен представлял региональную сборную на открытом чемпионате Московской области по высшему пилотажу и занял первое место в общекомандном зачете в третьей лиге.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района сообщили о том, что число жертв крушения частного легкомоторного самолета в Хабаровском крае возросло до четырех. До этого сообщалось о гибели трех человек.

Самолет марки Л-4 упал в 30 километрах от Хабаровска, в районе села Лесное, выполняя учебно-тренировочный полет. В МЧС подтвердили крушение. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилота. Среди предварительных версий падения самолета источники в правоохранительных органах также назвали отказ техники.

Источник: Лента.Ру

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