Появились подробности спасения посетителей захваченного банка в Москве

Посетителей захваченного в субботу, 23 мая, московского банка на Земляном Валу вывела из здания сотрудница кредитного учреждения. Подробности спасения заложников приводит «МК».

Девушка по имени Алина не растерялась, когда услышала от захватчика, что в его рюкзаке якобы находится бомба. Она помогла клиентам банка незаметно выйти через запасной вход, после чего позвонила в полицию.

Ранее сообщалось, что мужчина 1993 года рождения по имени Федор в форме доставщика еды зашел в здание банка и сказал, что его сумка заминирована. По информации силовиков, он требовал крупную сумму денег.

Один из заложников, который не успел выйти, вел прямую трансляцию из помещения в Instagram. На видео было видно лицо захватчика, который периодически пил вино из бутылки.

Позднее спецназ взял штурмом банк и задержал захватчика, угрожавшего взорвать отделение. Известно, что у задержанного был с собой муляж взрывного устройства.

Источник: Лента.Ру