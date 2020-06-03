Появилось фото пробившего стену в московском метро поезда

3 июня 2020     13
Появилось фото пробившего стену в московском метро поезда

В метро Москвы поезд пробил стену в электродепо. Фото последствий аварии публикует «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 3 июня в электродепо «Планерное». Машинист не отжал кнопку контроля резервного тормоза, в результате чего тормоза не сработали и поезд на скорости около пяти километров в час врезался в стену и пробил ее. Издание уточняет, что машинист не пострадал.

В мае прошлого года в тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Авария произошла на серой ветке метро. Неисправный поезд остановился на станции «Алтуфьево» и заблокировал движение. Из-за этого в тоннеле застряли два поезда с пассажирами, которые отъехали от станции «Бибирево».

Источник: Лента.Ру

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