Появилось видео экстренной посадки вертолета Ми-38 в Подмосковье

Видео: t.me/tv360ru

Экстренная посадка военного вертолета Ми-38 на трассе в подмосковном городе Гжель попала на видео. Ролик публикует телеканал «360» в своем Telegram-канале.

На появившихся в сети кадрах видно, как вертолет постепенно снижается перпендикулярно земле и скрывается за деревьями. Автор видео никак не комментирует происходящее.

В пресс-службе «Вертолетов России» сообщили ТАСС, что вертолет совершил экстренную посадку из-за повышенной вибрации одного из двигателей при выполнении планового испытательного полета по отработке чрезвычайного режима работы силовой установки. «Экипажем вертолета было принято решение о заходе на посадку, которая была успешно выполнена», — сообщил собеседник агентства.

Об аварийной посадке вертолета стало известно ранее, 4 июня. Сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал, вертолет не получил повреждений.

Источник: Лента.Ру