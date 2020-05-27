Полиция обнаружила в центре Петербурга работающее кафе

27 мая 2020     10
Полиция обнаружила в центре Петербурга работающее кафе

11:18

Полиция обнаружила в центре Санкт-Петербурга кафе, где гостям оказывались услуги, несмотря на ограничительные меры по коронавирусу, действующие в городе.

РИА Новости

«Заведение в нарушении ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции  оказывало услуги для посетителей. В момент появления полицейских работники обслуживали посетителей в зале», — говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным пресс-службы, ограничительный режим нарушило кафе на проспекте Римского-Корсакова, 33. 

В отношении генерального директора возбуждено  административное производство по части 2 статьи 6.3 КоАП России. Владельцу грозит штраф и приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге разрешили возобновить съёмки кино и видео

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Конкурс на создание интернет-контента для молодежи собрал более 400 проектов
Конкурс на создание интернет-контента для молодежи собрал более 400 проектов

АНО «Институт развития интернета» принял более 400 заявок в рамках второй волны конкурса на создание социально значимого контента для молодежи. Об …


Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину

Пресс-служба врио главы Чувашии Олега Николаева прокомментировала иск к президенту России бывшего губернатора региона Михаила Игнатьева, оспаривающего указ об увольнении. …


Российскую больницу оштрафовали за вспышку коронавируса
Российскую больницу оштрафовали за вспышку коронавируса

Центральная больница №1 в Екатеринбурге оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм, на фоне чего произошла вспышка коронавирусной …


За сутки в обсерватор поместили 30 гостей Крыма
За сутки в обсерватор поместили 30 гостей Крыма

В обсерваторы 26 мая были помещены 30 человек, прибывших на территорию Республики Крым из других регионов. Из 30 гостей республики, 21 прибыл через …


В Керчи более 120 тысяч человек останутся без воды
В Керчи более 120 тысяч человек останутся без воды

27 и 28 мая в городском округе Керчь водоснабжение будет отключено у 126 тысяч потребителей. «В связи с осуществлением запланированных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты