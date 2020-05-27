Полиция обнаружила в центре Петербурга работающее кафе

Полиция обнаружила в центре Санкт-Петербурга кафе, где гостям оказывались услуги, несмотря на ограничительные меры по коронавирусу, действующие в городе.

РИА Новости

«Заведение в нарушении ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции оказывало услуги для посетителей. В момент появления полицейских работники обслуживали посетителей в зале», — говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным пресс-службы, ограничительный режим нарушило кафе на проспекте Римского-Корсакова, 33.

В отношении генерального директора возбуждено административное производство по части 2 статьи 6.3 КоАП России. Владельцу грозит штраф и приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге разрешили возобновить съёмки кино и видео.