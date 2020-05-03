«Полностью лояльный человек»: почему Дональд Трамп хочет назначить отставного генерала послом США на Украине

Новым послом США на Украине может стать генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. О намерении выдвинуть его кандидатуру на этот пост ранее заявил Дональд Трамп. На протяжении целого года должность посла на Украине оставалась вакантной после отзыва из Киева Мари Йованович в мае 2019-го. В октябре дипломат дала показания против Трампа в рамках процесса по импичменту. Эксперты подчёркивают, что президент выбрал кандидатуру нового посла не из числа сотрудников Госдепа, а из среды военных.

Дональд Трамп намерен внести на рассмотрение сената кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США на Украине. Информация об этом размещена на сайте президентской администрации.

71-летний Кит Дейтон большую часть жизни провёл на военной службе. Ранее он возглавлял Управление стратегии, планирования и политики Министерства сухопутных войск США, агентурную разведку разведывательного управления Пентагона в Вашингтоне. Именно Дейтон в своё время являлся директором группы по изучению Ирака, которая участвовала в подготовке американской кампании «Иракская свобода», завершившейся свержением Саддама Хусейна.

Кит Дейтон © Wikimedia Commons

В последние годы военной службы Кит Дейтон занимал пост координатора безопасности США в Израиле и Палестинской автономии. При этом многие годы генерал посвятил работе на европейском и постсоветском направлениях.

Выйдя в отставку в 2018 году, Дейтон возглавил Центр им. Джорджа Маршалла в Германии. Как сообщается на сайте организации, структура является одним из пяти региональных центров Пентагона. Исходя из официальной формулировки, миссия организации заключается в создании возможностей для решения региональных проблем в области безопасности. В сферу интересов центра входит не только европейский театр действий, организация оказывает поддержку странам постсоветского пространства: Казахстану, Киргизской Республике, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану. Центр Маршалла также поддерживает отношения с Монголией и Афганистаном.

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Кроме того, в ноябре 2018 года глава Пентагона (тогда этот пост занимал Джеймс Мэттис. — RT) назначил Дейтона старшим советником по вопросам Украины.

Дейтон владеет русским и немецким языками, на профессиональном уровне разбирается в вопросах постсоветского пространства. Он является выпускником Колледжа Вильгельма и Марии в штате Вирджиния, имеет степень магистра по истории в Кембриджском университете и степень магистра по международным отношениям в Университете Южной Калифорнии.

«Прошедший подготовку по зарубежному направлению, генерал Дейтон учился в Институте армии США по изучению России в Гармише», — сообщается на сайте Центра им. Джорджа Маршалла.

Напомним, Институт армии США по изучению России был основан в 1947 году и действовал на территории ФРГ. Миссией учреждения была подготовка военных специалистов, владеющих русским языком и хорошо разбирающихся в русской и советской культуре, истории и политике.

Последствия «украинагейта»

Информация о том, что Кит Дейтон рассматривается Дональдом Трампом в качестве наиболее вероятной кандидатуры на пост посла США на Украине, появилась в американских СМИ ещё в конце 2019 года. Об этом со ссылкой на анонимные источники написало издание Politico. В публикации отмечалось, что кандидатура Дейтона является одной из наиболее подходящих для этого поста. Издание напомнило, что одним из последних проектов Дейтона в Центре им. Джорджа Маршалла стали курсы для украинцев по проведению оборонных реформ и борьбе с коррупцией.

«По данным направлениям наблюдается такой кадровый вакуум, что выдвижение этой кандидатуры на должность посла (особенно если речь идёт о политическом назначенце, но при этом угодном как внешнеполитическому истеблишменту, так и бюрократии Госдепартамента) придётся очень кстати», — привело тогда Politico оценку бывшего консультанта сената, эксперта по Украине Дэниела Вайдича.

Мари Йованович Reuters © Jonathan Ernst

Стоит отметить, что на протяжении целого года должность американского посла на Украине оставалась вакантной. Кадровый разрыв образовался после того, как Вашингтон отозвал предыдущего посла — дипломата Мари Йованович.

Дональд Трамп не скрывал своей антипатии к Йованович. Политик даже поставил ей в вину то, что она долгое время якобы не хотела вешать потрет 45-го президента США в посольстве после выборов 2016 года.

«Посол, о которой все так восторженно отзываются, отказывалась размещать в посольстве мой портрет. Полтора-два года прошло, прежде чем портрет оказался на стене», — заявил Трамп в интервью программе Fox & Friends.

Впоследствии Йованович оказалась в эпицентре скандала, связанного с якобы имевшими место попытками Дональда Трампа надавить на Киев для получения компромата на его политического противника Джо Байдена.

В октябре 2019 года экс-посол дала показания против Трампа на закрытых слушаниях в конгрессе. Йованович заявила, что была вынуждена покинуть украинскую столицу из-за давления со стороны администрации президента США, а также обвинений в свой адрес со стороны его адвоката Руди Джулиани.

Позднее подобные обвинения прозвучали из уст дипломата и во время публичных показаний в рамках запущенной демократами процедуры импичмента Трампа. Выдержки из стенограммы этих показаний опубликовал на своём сайте Комитет конгресса по вопросам разведки.

Дипломат заявила о попытках Джулиани дискредитировать её. По словам Йованович, о них ей рассказали украинские чиновники. Она сослалась также на слова главы МВД Украины Арсена Авакова, который выражал обеспокоенность попытками Вашингтона втянуть Киев во внутриполитические противоречия США. При этом на вопрос, затрагивалась ли во время беседы с Аваковым тема заинтересованности Джулиани и его помощников делами семьи Байденов и компании Burisma, Йованович ответила утвердительно.

«Да. Предполагалось взглянуть на то, что имело место в прошлом, с целью выявить нечто способное уменьшить шансы (Джо Байдена. — RT) на победу в президентской гонке», — заявила Йованович.

Здание дочерней компании Burisma в Киеве Reuters © Valentyn Ogirenko

Напомним, о своём решении принять участие в президентской кампании 2020 года бывший вице-президент США Джо Байден объявил в апреле 2019 года. Незадолго до этого газета The Hill опубликовала материал, из которого следовало, что Байден был замешан в коррупционных схемах во время своей работы на Украине.

По словам журналистов, в 2014 году сын вице-президента Хантер Байден получил пост в совете директоров работающей на Украине энергетической компании Burisma. Позднее украинская Генпрокуратура заподозрила Байдена-младшего в получении взятки от руководства компании. Однако следователи не успели вызвать его на допрос, поскольку глава ведомства, Виктор Шокин, был отправлен в отставку по требованию Байдена-старшего.

Новая песня о старом

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, назначение нового посла США на Украине откладывалось целый год из-за попыток демократов объявить Трампу импичмент.

«Вся история с импичментом раскручивалась с августа по февраль, поэтому назначение нового посла затянулось. Но тема Украины остается актуальной для Белого дома, а обвинения, выдвигаемые против Байдена, не теряют остроты. Поэтому Трамп и сделал свой выбор в пользу военного, а не очередного дипломатического работника», — сказал эксперт в комментарии RT.

Как отмечает Васильев, все бывшие послы США на Украине были выходцами из американских дипломатических кругов и разделяли их философию, явно не совпадающую с курсом Дональда Трампа.

«Трамп отказался от услуг кадровых дипломатов, поскольку он считает, что они будут торпедировать его политику на Украине. Он хочет видеть послом в этой стране полностью лояльного себе человека, не связанного со структурами Госдепа, который будет проводить на Украине нужную Трампу линию», — подчеркнул Васильев.

Аналитик полагает, что американский президент не оставит попыток использовать историю с предполагаемыми коррупционными действиями Байдена.

«Его цель — показать, что история с импичментом была нужна демократам только для того, чтобы прикрыть Байдена и не дать правде вскрыться», — уверен Владимир Васильев.

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Вместе с тем, эксперты сомневаются, что назначение послом бывшего военного позволит Киеву рассчитывать на увеличение объёмов военной помощи со стороны США.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что, хотя США будут и дальше оказывать поддержку Украине, она будет умеренной.

«Вашингтон сейчас мало заинтересован в том, чтобы каким-то образом усиливать украинскую армию. Скорее, речь идёт о том, чтобы обеспечить внутри украинской элиты полную лояльность Белому дому и принятие ею выгодных американской администрации решений», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Васильев. Как напомнил эксперт, в условиях пандемии коронавируса Украина особенно остро нуждается в поддержке, не только военной, но и финансовой.

«Вашингтон может выделить помощь Киеву, но только если украинские власти будут более сговорчивы и согласятся собрать компромат на Байдена. У Белого дома есть широкий набор инструментов, чтобы украинская власть полностью встала на сторону Трампа и ориентировалась на сотрудничество с ним», — подытожил эксперт.