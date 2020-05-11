«Помощь должны получить все, кто в ней нуждается»: Путин анонсировал новый пакет мер поддержки бизнеса и населения

11 мая президент России Владимир Путин объявил о новых мерах для борьбы с последствиями коронавируса и поддержки экономики. В частности, речь идёт дополнительных выплатах семьям с детьми и увеличении размера пособий по уходу за ребёнком. Одновременно глава государства распорядился списать бизнесу налоговые платежи за II квартал 2020 года и запустить новую кредитную программу поддержки занятости. Также власти планируют вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный в полном объёме за 2019 год, и обеспечить дополнительную финансовую помощь. Как одобренные меры могут повлиять на жизнь россиян и работу бизнеса — в материале RT.

В понедельник, 11 мая, Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки россиян и бизнеса в условиях влияния коронавируса на экономику. В частности, глава государства объявил о дополнительной финансовой помощи семьям с детьми.

Так, российский лидер предложил увеличить размер пособий по уходу за ребёнком в два раза (до 6751 рубля), а также с 1 июня ввести разовые выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет.

«Мы приняли, на мой взгляд, правильное справедливое решение. Для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно — помощь должны получить все, кто в ней нуждается», — подчеркнул Путин.

Как ранее заявлял глава государства, с мая по июнь семьям, имеющим право на материнский капитал, будут дополнительно выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно. Между тем во время выступления 11 мая глава государства предложил расширить количество получателей этой помощи.

«Уже говорил о дополнительных выплатах для каждого ребёнка до трёх лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введён новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребёнка», — отметил Путин.

На этом фоне президент поручил установить ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей сразу для всех семей с детьми до трёх лет, причём не только в мае и июне, но и за апрель. Также Владимир Путин напомнил, что с 1 июня семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплату на детей от трёх до семи лет.

РИА Новости © Сергей Гунеев

«Нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет включительно. Сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в своё время, а с 1 июня. Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил в послании (Федеральному собранию. — RT), с начала текущего года. Таким образом, семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года — подчёркиваю, в среднем это 33 тыс. рублей на одного ребёнка», — сказал Путин.

В дальнейшем таким семьям будут регулярно выплачивать в среднем порядка 5,5 тыс. рублей на ребёнка в месяц. В целом, как ожидается, в связи с пандемией коронавируса дополнительную поддержку от государства получат 27 млн детей.

«Это именно те меры прямой материальной поддержки населению, которые люди давно ждали и о которых говорили, сравнивая действия российского правительства с другими государствами. То, что меры направлены на семьи с детьми, — правильно. Эта категория населения оказалась самой уязвимой в ситуации, когда теряется работа и снижаются доходы», — прокомментировал в разговоре с RT президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Расширение программы материальной помощи позволит уменьшить финансовую нагрузку на семьи с детьми и сохранить качество жизни россиян на приемлемом уровне. Такую точку зрения в разговоре с RT озвучил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«С момента объявления о нерабочих днях население продолжало тратить деньги на самые базовые нужды — продукты питания, выплату кредитов, покупку лекарств и оплату ЖКХ. В результате в семейных бюджетах многих семей образовались бреши. Поэтому прямые денежные выплаты помогут хотя бы частично закрыть текущие расходы, снизят градус напряжения. У людей будет дополнительное время, чтобы оценить возможности и найти новую работу или подработку, не опасаясь, что завтра нечего будет есть или нечем платить за квартиру», — пояснил эксперт.

Ранее в рамках программы помощи был также увеличен размер пособия по безработице (до одного МРОТ) для потерявших работу после 1 марта и обратившихся в службу занятости в апреле-июне. Более того, в течение этого периода времени семьям с детьми, родители которых признаны безработными, будет выплачено по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Доступный кредит

Помимо помощи семьям с детьми Владимир Путин также объявил о запуске с 1 июня новой кредитной программы поддержки занятости в пострадавших отраслях экономики. Речь идёт выдаче займов бизнесу по ставке 2% годовых. Деньги должны пойти на выплату зарплат работникам из расчёта один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника.

Предоставляемый компаниям заём на 85% будет обеспечен государственными гарантиями. При этом сам кредит может быть частично или полностью списан, если работодатели сохранят рабочие места.

«Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмёт на себя государство», — подчеркнул Путин.

Президент также добавил, что при сохранении занятости на уровне не ниже 80% государство возьмёт на себя половину кредита и процентов по нему. В целом объявленная мера позволит поддержать порядка 7 млн рабочих мест.

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«Заметим, что с учётом субсидируемой государством ставки и наличия госгарантий по таким кредитам, данная мера может пользоваться определённым спросом у бизнеса. При этом банковский сектор во многом именно за счёт наличия госгарантий также будет оказывать компаниям более активную кредитную поддержку», — рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Напомним, ранее в качестве мер поддержки экономики Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам и организациям, доходы которых сократились минимум на 30%. Дополнительную помощь бизнесу оказывает и программа субсидирования кредитов. Так, банки уже предоставляют компаниям займы сроком на 12 месяцев: первые полгода проценты не начисляются, после чего ставка повышается до 4% годовых.

Помимо беспроцентных кредитов, с мая по июнь наиболее пострадавшие от пандемии компании получают безвозмездную финансовую помощь от государства в виде грантов на выплаты своим работникам — также из расчёта один МРОТ на каждого сотрудника. На эти цели правительство уже выделило из резервного фонда более 81,1 млрд рублей. При этом бизнес может получить средства только при условии сохранения не менее 90% штата по сравнению с мартом 2020 года.

Налоговый бонус

Владимир Путин также предложил полностью списать российскому бизнесу налоговые платежи за II квартал 2020 года, кроме НДС. До этого компаниям из наиболее пострадавших отраслей экономики была предоставлена полугодовая отсрочка по всем налогам (кроме НДС), а также по выплате страховых взносов и арендных платежей.

«В данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно полного списания налогов и страховых взносов за II квартал этого года: за апрель, май, июнь — за те месяцы, когда бизнес оказался и будет ещё находиться в сложной ситуации», — подчеркнул Путин.

Одновременно российский лидер предложил вернуть в полном объёме самозанятым гражданам налог на доход, уплаченный в 2019 году. По словам президента, в прошлом году в четырёх регионах страны (в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях) самозанятые граждане получили «возможность официально оформить свою деятельность, выйти из «серой зоны» и платить налог от дохода. В общей сложности такой возможностью воспользовались 340 тыс. человек.

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«Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищённо и цивилизовано. Считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить», — отметил президент.

Помимо этого глава государства распорядился выдать самозанятым налоговый капитал в размере одного МРОТ для погашения налоговых платежей в 2020 году. В то же время индивидуальным предпринимателям предоставят налоговый вычет также в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.

«Льготы для самозанятых благоприятно скажутся на экономике. Эти люди, как и в целом малый и средний бизнес, в меру сил поддерживали российский бюджет в предыдущие годы, легализовавшись, и оплачивая налоги. Как правило, у таких работников тоже нет объёмных финансовых запасов, но реальная поддержка стимулирует их не отказываться от дела и продолжить работу после кризиса», — пояснил Артём Деев.