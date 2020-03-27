Помпео объявил о вступлении Северной Македонии в НАТО

27 марта 2020     18
Помпео объявил о вступлении Северной Македонии в НАТО

19:33

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Северная Македония стала членом НАТО. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

«27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО 30 марта.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Северная Македония «в самое ближайшее время» станет членом Североатлантического альянса.

В декабре Вашингтон ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Источник: Россия Сегодня

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