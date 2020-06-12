Помпео поздравил россиян с Днём России

12 июня 2020     14
Помпео поздравил россиян с Днём России

03:11

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео поздравил россиян с Днём России, который празднуется 12 июня.

«От лица правительства США и американского народа я поздравляю россиян, которые отмечают День России», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Вторая часть поздравления посвящена поздравлению по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны.

Помпео почтил память советских воинов и гражданских лиц, которые перенесли огромные страдания и заявил, что сотрудничество США и СССР положили конец нацизму в Европе.

Источник: Россия Сегодня

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