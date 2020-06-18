Попова оценила вероятность начала учебного года в школах с 1 сентября

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высоко оценила вероятность начала учебного года в школах с 1 сентября.

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«Мы уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению Поповой, ситуация на данный момент управляемая.

«Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть о том, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объёме получать удовольствие от учебного процесса», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина в беседе с ФАН прокомментировала идею перенести начало учебного года из-за коронавируса с 1 сентября на 1 октября.