Попова рассказала о формировании иммунитета организма к коронавирусу

12 мая 2020     9
Попова рассказала о формировании иммунитета организма к коронавирусу

17:18

Иммунитет к коронавирусной инфекции у организма человека формируется, однако неизвестно, как долго он сохраняется. Об этом в ходе брифинга заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

РИА Новости

«Этот вирус, проникая в организм, вызывает иммунный ответ и формирование иммунитета. Безусловный факт… как долго он будет сохраняться, каким напряжённым он будет, для этого нужно время наблюдений, чтобы ответить. Мы знакомы с этим вирусом всего четыре месяца», — сказала она.

По её словам, в ближайшее время в стране проведут популяционные исследования на эту тему.

«Для того, чтобы определить, какая часть нашего общества, нашей популяции имеет иммунитет против нового коронавируса», — отметила она.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первые исследования врачей на иммунитет к COVID-19 выявили, что 21% от обследованных медиков уже переболели.

Источник: Россия Сегодня

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