Попова рассказала о подготовке к осеннему росту инфекций

17 июня 2020     11
Попова рассказала о подготовке к осеннему росту инфекций

12:25

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время разрабатываются специальные планы для снижения рисков во время осеннего роста инфекционных заболеваний.

РИА Новости

Об этом она сказала в ходе заседания глав служб стран — членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Сегодня мы готовимся к осеннему подъёму респираторных инфекций и разрабатываем специальные планы для того, чтобы нивелировать все риски», — приводит её слова РИА Новости.

Она уточнила, что в первую очередь речь идёт о вакцинации против гриппа.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

Источник: Россия Сегодня

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Попова рассказала о подготовке к осеннему росту инфекций

12:25 Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время разрабатываются специальные планы для снижения рисков во время осеннего роста …



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