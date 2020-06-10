Посол: Из-за протестов могло увеличиться число желающих покинуть США россиян

10 июня 2020     13
Посол: Из-за протестов могло увеличиться число желающих покинуть США россиян

05:02

Российское посольство в США не исключает того, что количество россиян, желающих покинуть Соединённые Штаты увеличилось на фоне протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

© REUTERS/Shannon Stapleton

«Не исключаем, что количество желающих вернуться граждан увеличилось не только по сезонным причинам. Возможно, определенную роль тут сыграли и беспорядки в разных городах США», — заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова размещены на странице посольства в Facebook.

По его словам, во вторник, 9 июня, 388 человек вылетели из США в Россию вывозным рейсом.

Он также отметил эффективную работу ПАО «Аэрофлот».

Ранее стало известно, что вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Нью-Йорка в Россию, сначала он прибудет в Санкт-Петербург, затем — в Москву.

Источник: Россия Сегодня

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Посол: Из-за протестов могло увеличиться число желающих покинуть США россиян
Посол: Из-за протестов могло увеличиться число желающих покинуть США россиян

05:02 Российское посольство в США не исключает того, что количество россиян, желающих покинуть Соединённые Штаты увеличилось на фоне протестов, начавшихся …



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