Посол заявил о готовности России обсуждать с США вопросы по ДОН

Россия неоднократно заявляла о готовности обсуждать с Соединёнными штатами Договор по открытому небу (ДОН) для того, чтобы найти приемлемое для обеих сторон решение. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Мы неоднократно объясняли на конкретных фактах, что заявления о якобы неполном выполнении соглашения со стороны России являются безосновательными», — написал он в статье для журнала The National Interest.

Антонов отметил, что разница между Россией и США заключается в том, что Москва готова «искать приемлемое для обеих сторон решение технических проблем за столом переговоров».

«Напротив, Вашингтон, похоже, считает более важным избавиться от договора, который, в США, видимо, рассматривают как связывающий по рукам и ногам», — заявил посол.

Ранее президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности сформировать позицию в связи с выходом США из ДОН.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Решение вступает в силу через шесть месяцев.

В МИД России отметили, что решение США является прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности.