Посол заявил о готовности России обсуждать с США вопросы по ДОН

5 июня 2020     15
Посол заявил о готовности России обсуждать с США вопросы по ДОН

01:17

Россия неоднократно заявляла о готовности обсуждать с Соединёнными штатами Договор по открытому небу (ДОН) для того, чтобы найти приемлемое для обеих сторон решение. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Мы неоднократно объясняли на конкретных фактах, что заявления о якобы неполном выполнении соглашения со стороны России являются безосновательными», — написал он в статье для журнала The National Interest.

Антонов отметил, что разница между Россией и США заключается в том, что Москва готова «искать приемлемое для обеих сторон решение технических проблем за столом переговоров».

«Напротив, Вашингтон, похоже, считает более важным избавиться от договора, который, в США, видимо, рассматривают как связывающий по рукам и ногам», — заявил посол.

Ранее президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности сформировать позицию в связи с выходом США из ДОН.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Решение вступает в силу через шесть месяцев.

В МИД России отметили, что решение США является прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Раскрыты способы борьбы с депрессией после отпуска
Раскрыты способы борьбы с депрессией после отпуска

Туристы из разных стран раскрыли способы побороть депрессию после отпуска. Своими советами путешественники поделились на портале Reddit, отвечая на вопрос, …


США предрекли долгий период безработицы
США предрекли долгий период безработицы

Агентство Bloomberg предрекло США долгий период безработицы, несмотря на частичное открытие экономики и постепенное снятие ограничений. Издание проанализировало данные государственных …


В России задумали отрезвить родителей-алкоголиков
В России задумали отрезвить родителей-алкоголиков

В России задумали отрезвить пьющих отцов и матерей. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, …


Трамп не планирует посещать церемонии прощания с Флойдом
Трамп не планирует посещать церемонии прощания с Флойдом

Президент США Дональд Трамп не планирует посещать церемонии прощания и похороны афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время задержания полицией …


Разрешения для поездок на работу отменили в Ростовской области
Разрешения для поездок на работу отменили в Ростовской области

Власти Ростовской области отменили справки и разрешения, необходимые для перемещения к месту работы. Об этом 4 июня сообщается на сайте …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты