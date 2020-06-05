Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

5 июня 2020     16
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

23:00

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.

«Хотели бы напомнить, что российские военные находятся в САР по приглашению правительства. В этой связи вопрос к гоподину Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране США? Притом, что ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещении там американских войск», — говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее в Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.

Там отметили, что «грубый промах» администрации бывшего президента Барака Обамы позволил России закрепить свои позиции в Сирии и в целом в регионе.

Источник: Россия Сегодня

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