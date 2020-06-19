Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

19 июня 2020     3
Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

07:21

Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».

© REUTERS/Yuri Gripas

«Мы призываем американских законодателей проявлять сдержанность в своих эмоциях и оценках. Нам нужно поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

We urge the #US lawmakers to exercise restraint in their emotions and assessments. We need to maintain a civilized dialogue. @Russia does not attack anyone and has no such intentions. Stop intimidating American🇺🇸 and European citizens with horror stories about “Russian threat”. https://t.co/rn1YNJhbVapic.twitter.com/Wm1APnSxOu

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 19, 2020

В посольстве призвали перестать пугать американцев и жителей Европы историями о «российской угрозе».

В мае посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»
Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

07:21 Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой». © REUTERS/Yuri Gripas …


Почти четверть россиян планируют сделать прививку от гриппа
Почти четверть россиян планируют сделать прививку от гриппа

07:37 Лишь 23% россиян планируют сделать прививку от гриппа в этом году. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта «Здоровье Mail.ru». …


Москвичи начали отказываться от дачных излишеств
Москвичи начали отказываться от дачных излишеств

Покупатели загородных резиденций в Подмосковье за последние пять лет стали заметно скромнее. Средняя площадь приобретаемых ими домов снизилась на 8 …


Семья Захарова раскрыла переписку по компенсации от Ефремова
Семья Захарова раскрыла переписку по компенсации от Ефремова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова раскрыла переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации от Михаила Ефремова. Диалог …


Подсчитаны шансы москвичей обменять квартиру на дачу
Подсчитаны шансы москвичей обменять квартиру на дачу

Специалисты рынка недвижимости подсчитали шансы москвичей обменять квартиру в столице на дачу в Подмосковье. Учитывались дома площадью меньше 200 «квадратов» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты