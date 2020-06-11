Поздняков прокомментировал конфликт в СБР

11 июня 2020     11
Поздняков прокомментировал конфликт в СБР

11:53

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился своим мнением о конфликте в Союзе биатлонистов России (СБР).

РИА Новости

«Ситуация, которая есть в СБР, называется «поражение — всегда сирота». В отсутствие спортивных успехов начинается поиск виноватых. На сегодняшний день в биатлоне их нашли. Насколько всё это объективно, можно будет говорить лишь по прошествии времени. Очевидно, эта ситуация не добавляет позитивного имиджа нашему биатлону. В этот вид спорта инвестируются достаточно серьёзные деньги. Происходящее заставляет потенциальных спонсоров задуматься, а стоит ли вкладываться. Поэтому я не поддерживаю ни одну из сторон биатлонного конфликта», — сказал Поздняков РИА Новости.

В СБР идёт противостояние правления организации и главы Владимира Драчёва. 

Ранее глава ОКР обвинил WADA в давлении на арбитров CAS.

Источник: Россия Сегодня

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