Правительство России упростило беспошлинный ввоз медицинских товаров

20 апреля 2020     9
Правительство России упростило беспошлинный ввоз медицинских товаров

23:33

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым упрощается беспошлинный ввоз аппаратов ИВЛ, масок, защитных костюмов и тестов на коронавирус.

АГН «Москва» © Кирилл Зыков

«Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит и ускорит беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Речь идёт о тестах на COVID-19, аппаратах ИВЛ, масках и защитных костюмах.

В документе отмечается, что с 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медучреждениям.

Ранее стало известно, что Россия заключила с США контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ.

Источник: Россия Сегодня

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