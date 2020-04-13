Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам

Правительство России выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, необходимо поддержать работников, которые помогают больным с коронавирусом.

«По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ранее сообщалось, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 141 тыс. человек.