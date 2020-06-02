Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе

2 июня 2020     12
Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе

15:09

Правление Союза биатлонистов России (СБР) выступило с заявлением о причинах проведения внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой будет избран новый глава организации.

РИА Новости

«Основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции, являются управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов России, вызванные действиями его президента Владимира Драчёва», — говорится в заявлении.

Следом приведены 12 пунктов, описывающие, по мнению правления СБР, нынешнее положение дел в организации в которых указываются все вменяемые Драчёву ошибки, которые он допустил за время своей работы на должности президента.

53-летний Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года. 

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 11 июля.

Ранее Дмитрий Васильев допустил своё участие в выборах главы СБР.

Источник: Россия Сегодня

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