Право на сбор яблок с соседского дерева задумали прописать в законе

20 апреля 2020     19
Право на сбор яблок с соседского дерева задумали прописать в законе

В Гражданский кодекс планируется прописать блок поправок, регулирующих права соседей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, в проекте, который поступил на общественное обсуждение, «регламентированы даже такие детали, кто вправе собирать плоды дерева, упавшие на соседний участок». Депутат уточнил, что в этом случае по умолчанию это собственник того участка, на который упали плоды.

Среди прочего, поправки предусматривают, что соседи смогут требовать от владельца снести строение на земельном участке, если оно оказывает «недопустимое воздействие на соседний участок» — например, вне разумных пределов отбрасывает тень. Также нельзя будет вырыть колодец или посадить деревья, если это ухудшит положение соседей.

Однако дачникам придется терпеть воздействие исходящих с соседнего участка «газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов»

После того, как появятся правила, регламентирующие соседские отношения, на их основе будет вырабатываться судебная практика, отметил Крашенинников.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Шесть человек сходили на похороны и умерли от коронавируса
Шесть человек сходили на похороны и умерли от коронавируса

В американском штате Южная Каролина шесть человек заразились коронавирусной инфекцией нового типа и погибли после того, как сходили на похороны. …


Право на сбор яблок с соседского дерева задумали прописать в законе
Право на сбор яблок с соседского дерева задумали прописать в законе

В Гражданский кодекс планируется прописать блок поправок, регулирующих права соседей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель комитета Госдумы …


Депутат назвал незаконными штрафы с камер для водителей без пропуска
Депутат назвал незаконными штрафы с камер для водителей без пропуска

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал незаконной возможность упрощенного порядка оформления штрафов с помощью …


Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса являются носителями, которые осуществляют, по сути, функции вакцины, заявил академик РАН Феликс Ершов. По его …


АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ на время пандемии
АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ на время пандемии

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила на время пандемии приравнять мигрантов к гражданам РФ, чтобы у них была …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты