Предсказана активизация благотворительности и волонтерства из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса может привести к позитивным изменениям в обществе, в частности, вызвав активизацию благотворительности и волонтерства. Об этом в интервью «Мосленте» заявил руководитель Центра городской антропологии в КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский.
По его словам, уже сейчас можно наблюдать развитие солидарности и активизма, которые обычно отмечаются в обществе после различных катаклизмов, например, землетрясений или наводнений. При этом в нынешней ситуации добровольцам нет необходимости выезжать в отдаленное место катастрофы — они могут оказать помощь нуждающимся даже непосредственно в своем подъезде.
«Мы наблюдаем, как большая проблема пробуждает в людях добрые чувства. Появляются объявления в подъездах с предложением помощи тем, кто в ней нуждается, посвященные этому форумы в соцсетях», — пояснил Алексеевский, предсказав, что в дальнейшем в обществе будет отмечаться еще больший подъем гуманизма и благотворительности.
Антрополог добавил, что, помимо помощи пожилым и больным людям, граждане интересуются и помощью малому бизнесу. В частности, они начинают чаще покупать и заказывать продукты в маленьких лавочках и магазинах. «Вроде, кажется, что позвонить в местный фермерский магазин и заказать с доставкой несколько килограммов творога, — что это, вообще, за помощь и благотворительность? Но зачастую такие маленькие шаги могут спасти владельцев такого бизнеса от разорения», — отметил Алексеевский, подчеркнув, что теперь добрые дела становится легкими и доступными.
Ранее цифровой антрополог КБ «Стрелка» Дарья Радченко назвала плюсы от распространения коронавируса для жителей мегаполисов. В частности, по ее словам, жители крупных городов начали внимательнее относиться к вопросам гигиены.
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Источник: Лента.Ру