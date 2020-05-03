Пресс-секретарь Мишустина рассказал о его состоянии

Пресс-секретарь российского премьера Борис Беляков рассказал о состоянии главы кабмина Михаила Мишустина.
Беляков рассказал, что Мишустин «остаётся под наблюдением специалистов» и «продолжает лечение».
«Самочувствие в целом нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря.
30 апреля Мишустин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Источник: Россия Сегодня