Приемная мать рассказала о реакции прожившей пять лет в больнице девочки на мир

26 мая 2020     16
Приемная мать рассказала о реакции прожившей пять лет в больнице девочки на мир

Приемная мать девочки, с рождения жившей в перинатальном центре «Мать и дитя» в Москве, рассказала о реакции ребенка на внешний мир. Она поделилась этим в интервью «Первому каналу», передает РИА Новости.

По словам новой матери ребенка, при каждом предложении пойти погулять у девочки начинают трястись руки, а на глаза наворачиваются слезы. «При виде моих остальных детей она начинала плакать», — добавила женщина.

Приемная мать также рассказала, что девочка мечтает о поездке на море. Ребенок каждый вечер перед сном спрашивает новых родителей, скоро ли они отправятся в Крым.

Ранее пятилетнюю девочку, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», забрали новые родители. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. По ее словам, ребенок больше не находится в перинатальном центре, и ее судьба складывается хорошо. Ребенок родился недоношенным в 2014 году. Родители не забирали дочь из учреждения, якобы опасаясь за ее жизнь. В течение пяти лет они платили миллион рублей в месяц за проживание ребенка в перинатальном центре и отказывались забирать девочку. С 20 марта 2019 года клиника не брала с них деньги и требовала забрать ребенка. Мать девочки была уверена, что ее дочь нуждается в лечении в стационаре, а выписка несет угрозу ее здоровью.

Источник: Лента.Ру

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