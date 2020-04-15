Приз лучшему снайперу НХЛ, камбэк в финале ЧМ с Канадой и золото ОИ-2018: самые яркие моменты в карьере Ковальчука

15 апреля российский хоккеист Илья Ковальчук отмечает свой 37-й день рождения. За свою длительную карьеру нападающий «Вашингтона» успел завоевать «Морис Ришар Трофи», удостоиться звания самого ценного игрока на Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также установить ряд достижений как на клубном уровне, так и в сборной России.

«Морис Ришар Трофи»

С первых дней пребывания в НХЛ Илья Ковальчук зарекомендовал себя талантливым нападающим, способным со временем стать легендой лиги. В дебютном сезоне он записал на свой счёт 29 заброшенных шайб. Впоследствии россиянин лишь прогрессировал в данном аспекте и вплоть до своего полноценного возвращения в Россию не опускался ниже установленной планки. А в чемпионате-2003/04 он навсегда вписал своё имя в историю, став шестым в истории обладателем «Морис Ришар Трофи».

В свой третий год в лиге форвард «Атланты» 41 раз поразил ворота соперников и разделил звание лучшего снайпера с Риком Нэшем из «Коламбуса» и Джеромом Игинлой из «Калгари». Таким образом, он вторым из российских хоккеистов выиграл почётную награду, составив компанию двукратному призёру Павлу Буре. С тех пор лишь шести игрокам удалось завоевать этот трофей, так как с появлением в НХЛ Александра Овечкина интрига в борьбе за звание лучшего голеадора, фактически на время умерла.

Примечательно, что за два матча до окончания «регулярки» Ковальчук отставал от своих визави на одну шайбу, а его положение ухудшалось продолжительной сухой серией из пяти игр. Тем не менее, в ключевой момент Илья отметился голами в противостояниях с «Питтсбургом» (за шесть секунд до финальной сирены) и «Тампа-Бэй», благодаря чему сумел финишировать вровень с конкурентами.

98 очков за сезон

Тем не менее, на этом Ковальчук не остановился. После годичного перерыва, вызванного локаутом, россиянин вернулся в «Трэшерз» и сходу набрал 98 очков. В 78 встречах он забросил 52 шайбы и отдал 46 передач, но даже это не помогло ему не только взять хотя бы одну индивидуальную награду, но и впервые в истории вывести коллектив из Джорджии в плей-офф Кубка Стэнли.

В споре за «Арт Росс Трофи» он занял восьмое место и уступил 27 баллов Джо Торнтону из «Бостон Брюинз», а в гонке снайперов оказался позади Яромира Ягра (54) и Джонатана Чичу (56). Стоит отметить, что третью строчку с ним поделил Овечкин, сыгравший на три матча больше.

Тем не менее, для Ковальчука этот сезон так и остался самым успешным в плане статистики. Впоследствии он лишь раз забрасывал больше 50 шайб и набирал более 90 очков за чемпионат. Первая планка покорилась ему в 2008-м (52), а вторая — годом позднее (91).

Ковальчук 13 раз за карьеру в НХЛ оформлял хет-трики. А один их них преобразовал в покер. 11 ноября 2005-го нападающий фактически собственноручно разобрался с «Тампа-Бэй», четырежды заставив капитулировать голкипера Джона Грэма. Причём три из четырёх шайб Кови забросил в большинстве, а на то, чтобы оформить достижение ему понадобилось всего 21 минута 32 секунды чистого игрового времени.

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Золото чемпионата мира 2008 года

Несмотря на индивидуальные успехи и статус одного из самых опасных форвардов планеты, Ковальчук долго не мог взять первый трофей. При этом не везло ему не только на клубном уровне, но и со сборной, где он терпел одно обидное поражение за другим. На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити россияне обиднейшим образом уступили американцам в полуфинале и были вынуждены довольствоваться бронзой.

На третьей строчке национальная команда осталась и на первенствах мира в 2005-м и 2007-м. При этом сам Илья смотрелся очень блекло. На турнирах в Австрии и России он забросил три и две шайбы соответственно, причём все они пришлись на предварительный и групповой этапы, а из топовых соперников пострадали лишь чехи.

В связи с этим, в 2008-м году от прославленного снайпера «Атланты» и сборной России не ждали серьёзных успехов. Особенно с учётом того, что безвыигрышная серия «красной машины» на первенствах планеты составляла уже 14 лет, а турнир проходил на родине родоначальников хоккея.

Однако дружине Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина удалось сотворить сенсацию и выиграть золотые медали, а финальный матч с канадцами уже вошёл в летопись отечественного хоккея. За 12 минут до конца основного времени россияне уступали со счётом 2:4, но сначала Алексей Терещенко сократил отставание, а затем сам Ковальчук восстановил паритет. А уже в овертайме Илья стал автором победной шайбы и принёс команде долгожданное чемпионство.

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Лучший игрок чемпионата мира-2009

Если в Канаде Ковальчук ярко проявил себя лишь в финале, то годом спустя в Швейцарии блистал на протяжении всего турнира. Форвард «Трэшерз» записал на свой счёт пять голов и девять результативных передач, став вторым в споре бомбардиров. Его обошёл лишь легендарный канадец Мартен Сан-Луи (4 + 11), в очередной раз продемонстрировавший свои таланты ассистента. Но это не помешало организатором назвать россиянина не только лучшим нападающим чемпионата мира, но и самым ценным игроком.

На этот раз Илья обошёлся без героического дубля в финале с Канадой, где всё решили шайбы Олега Сапрыкина и Александра Радулова. Зато был невероятно стабилен по ходу соревнований. Ковальчук принял участие во всех девяти матчах и не отличился лишь во встрече с США на групповом этапе.

Зато вернул им должок в плей-офф, где записал на свой счёт гол и передачу. Во многом именно успех в Берне и Клотене стал для форварда отправным в плане покорения ряда рекордов в составе сборной России. На данный момент он является лучшим по числу шайб, пасов, набранных очков и проведённых игр, а также штрафных минут.

Самый длинный контракт в НХЛ

В 2010 году Ковальчук попал в Книгу рекордов Гиннесcа, как обладатель одного из двух самых долгосрочных контрактов в НХЛ. В сентябре Илья заключил соглашение с «Нью-Джерси Девилз» на 15 лет, согласно которому должен был заработать суммарно $100 млн. Примечательно, что в 2006-м на такой же срок подписался Рик Дипьетро, но это событие вызвало гораздо меньший ажиотаж. Хотя бы по той причине, что гонорар американского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» за тот же период составил $67,5 млн.

Примечательно, что изначально Ковальчук и «Нью-Джерси» были намерены подписать договор на 17 лет на сумму $102 млн. При этом предполагалось, что основная сумма будет выплачена в первые десять лет, в течение которых состояние хоккеиста должно было увеличиться на $95 млн. Однако НХЛ наложило вето на заключение этого контракта, посчитав, что таким образом «Девилз» пытались обойти ограничения потолка зарплат и максимального гонорара хоккеиста, прописанные в коллективном соглашении.

В итоге россиянин отработал лишь два с половиной года, после чего шокировал весь мир своим решением прекратить карьеру в НХЛ. Оно было принято сразу после очередного локаута в североамериканской лиге, во время которого он защищал цвета петербургского СКА. Таким образом, «Девилз» потерял свою главную звезду, а Ковальчук вернулся на родину, став персоной нон-грата среди американских болельщиков.

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Два Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге Ковальчук провёл пять сезонов, выступая за санкт-петербургский СКА. Уже на второй год пребывания в команде после заключения полноценного контракта он помог армейцам выиграть Кубок Гагарина и добавил в свою коллекцию первый трофей на клубном уровне, а два года спустя повторил успех. Причём в 2015 году он набрал 19 (8 + 11) очков в 22 матчах плей-офф и был признан самым ценным хоккеистом турнира.

Что касается продуктивности в регулярке, то в первые несколько сезонов его показатели не впечатляли, но в 2017-м он смог вновь вернуться на высокий уровень. К весне того года в его активе значилось 78 (32 + 46) очков, что помогло ему стать вторым в гонке бомбардиров. Выше оказался лишь форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. Но год спустя Илья взял реванш и завершил первенство на первой строчке. Для этого ему потребовалось набрать 63 (31 + 32) балла.

Олимпийское золото Пхёнчхана

В 2018 году Ковальчук сделал очередной шаг на пути к включению в Тройной золотой клуб. Если до этого момента в его послужном списке числился лишь успех на чемпионате мира, то теперь добавилась и победа на зимних Олимпийских играх. В отсутствие хоккеистов из НХЛ, подопечные Олега Знарка практически не испытали проблем по ходу первенства, позволив разразиться драме лишь в финале. Вплоть до последних секунд выступавшие без флага россияне уступали немцам, но в итоге сломили их сопротивление.

Ковальчук набрал семь (5 + 2) очков в шести матчах и занял четвёртое место в списке бомбардиров, уступив финну Ээли Толванену (8), а также соотечественникам Кириллу Капризову (10) и Никите Гусеву (12). Тем не менее, именно вице-капитан национальной команды был признан самым ценным игроком Олимпиады. Кроме того, по ходу соревнований Илья довёл число голов на Играх до 14 и стал лучшим снайпером в истории сборной России. До него этим титулом владел Павел Буре, в активе которого значится 11 точных бросков.