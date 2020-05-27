Призовой фонд The International 2020 превысил $8 млн спустя сутки после релиза Battle Pass

Ранее сообщалось , что российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles.

Battle Pass 2020 вышел 25 мая. 25% от всех продаж, которые связаны с нововведением, идут в призовой фонд The International — главный международный турнир по дисциплине.

Как сообщает dota2.prizetrac.kr , турнир по темпу роста призового фонда обошёл все предыдущие.

Призовой фонд The International 2020 по киберспортивной дисциплине Dota 2 превысил $8 млн всего за сутки после релиза Battle Pass 2020.

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