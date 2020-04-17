Продажи спортивных товаров в России выросли на 53%

Продажи спортивного инвентаря в России в период с 1 марта по 5 апреля 2020 года увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные компании «Такском» (есть в распоряжении RT).

По результатам анализа фискальных данных выяснилось, что средний чек на покупку спортивных товаров за указанный период вырос на 4% и составил 4,4 тыс. рублей.

Больше всего выросла популярность эластичной фитнес-ленты (эспандера) — покупать этот товар стали на 45% чаще.

На 44% увеличились покупки гирь, на 23% — спортивных утяжелителей.

Также выросла популярность специальных ковриков для занятий спортом — покупки увеличились на 31%.

На 5% чаще россияне стали покупать гантели и штанги.

Однако некоторые спортивные товары популярность потеряли. Так, на 27% снизились продажи фитнес-мячей, на 25% — спортивной скамьи. Также снизились продажи скакалок — в среднем на 20%.

Всего проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.

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