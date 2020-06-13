Прокуратура начала проверку после крушения самолёта под Самарой

Также проверку начало следственное управление на транспорте.

«Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. На место происшествия выехал прокурор», — сказала она ТАСС.

Об этом сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

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