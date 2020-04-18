Пропавшая в Ингушетии четырёхлетняя девочка найдена живой

Четырёхлетняя девочка, которая пропала в станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля, найдена живой. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
РИА Новости
«Ребёнка искали всю ночь. Утром в субботу (18 апреля. — RT), около 6:20 мск, девочку нашли в окрестностях станицы Нестеровская, с ней всё хорошо», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии в поисках девочки 2016 года рождения принимают участие спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии, а также добровольцы.
ФАН также передавало, что уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала Следственный комитет, МЧС и МВД совместно выработать обязательный для исполнения алгоритм взаимодействия друг с другом и с волонтёрами по поиску пропавших детей.
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