Пропавшая в Ингушетии четырёхлетняя девочка найдена живой

Четырёхлетняя девочка, которая пропала в станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля, найдена живой. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

РИА Новости

«Ребёнка искали всю ночь. Утром в субботу (18 апреля. — RT), около 6:20 мск, девочку нашли в окрестностях станицы Нестеровская, с ней всё хорошо», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии в поисках девочки 2016 года рождения принимают участие спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии, а также добровольцы.

ФАН также передавало, что уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала Следственный комитет, МЧС и МВД совместно выработать обязательный для исполнения алгоритм взаимодействия друг с другом и с волонтёрами по поиску пропавших детей.